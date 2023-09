Candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga y Gobernación de Santander denuncian ataques cibernéticos

Tres candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga , así como un aspirante a la Gobernación de Santander, denunciaron que en los últimos días han sido víctimas de ataques cibernéticos , lo cual ha entorpecido sus planes de trabajo.

En el caso de los aspirantes a la alcaldía Fabián Oviedo, Horacio José Serpa y Jaime Andrés Beltrán han denunciado públicamente los ataques.

“Seguimos recibiendo ataques de miles de seguidores falsos a todas nuestras redes sociales y mucho ojo, sólo están atacando a tres candidatos. Lo que quieren es provocar miedo y echarle candado a nuestras cuentas, pero no lo van a lograr, así nos envíen un millón de seguidores, porque no vamos a ceder al miedo con el que están acostumbrados a asustar la gente. Es muy fácil ponerle seguidores a cualquier cuenta porque solo es entrar a Google, buscar una página que los venda, pagar y ya. Les aseguro que no le van a echar candado a nuestras cuentas, por ustedes mis bumangueses mis cuentas seguirán abiertas y a toda costa las defenderemos por nuestra querida Bucaramanga... Muy sorprendido de los niveles a los que llegan en las campañas políticas personajes politiqueros que se dedicaron a llenarnos de seguidores falsos a muchos de los candidatos las cuentas para intentar bloqueárnoslas, pero acá en la calle nadie nos bloquea. No sean sucios, jueguen limpios”, expresó Fabián Oviedo.

Por su parte, Horacio José Serpa le dijo ‘mamola’ a los que lo quieren atacar: “Tienen miedo, están asustados, acá siguen aumentando los seguidores falsos, más de 15 mil seguidores falsos han pagado para dañarnos el algoritmo y que mis publicaciones no lleguen a más bumangués. Ahora andan con el cuento de que me voy a retirar, un videíto inventado que cogieron y están diciendo Horacio José se retira de su campaña y se retira del Liberalismo, a todas esas personas cojan oficio, ‘mamola’. No hagan guerra sucia, y si alguien sabe cómo bloqueo todos esos seguidores o cómo salgo de esos seguidores que de la nada parecieron, aproximadamente diez mil en mi cuenta, por favor cuéntenme para saber qué puedo hacer”, indicó.

🚨🆘 Denuncia 🚨🆘



El debate es con ideas, no con campañas sucias y negras. Les vamos a demostrar que la gente que une a #SerpaLaGente a pesar de todos estos ataques, cada día es más y más numerosa. pic.twitter.com/5QX0MucyTd — Horacio José Serpa (@HoracioJSerpa) September 16, 2023

Publicidad

Jaime Andrés Beltrán también se refirió a los ataques: “Somos mansos, pero no mensos. Sabemos quiénes están detrás de los ataques y ya estamos tomando todas las medidas legales y vamos a exponerlas ante las autoridades. Se quedaron sin argumentos, se quedaron sin propuestas, si quieren dar la pelea háganlo con argumentos, no con estrategias bajas como lo han venido haciendo”, acotó.

En el caso de la carrera por la Gobernación de Santander, Héctor Mantilla también se refirió a las malas prácticas políticas: “Quiero denunciar que hemos sido víctimas de un ciberataque. Me han informado que en nuestras redes sociales han intentado incrementar de manera masiva nuestros seguidores en poco tiempo. En el caso de Facebook casi 13 mil en cuestión de 10 minutos, lo cual ocasionó un bloqueo temporal de Meta, que ya estamos trabajando en este momento en esta denuncia", explicó.

"Nuestra campaña es una campaña de propuestas, viene creciendo de manera exponencial porque le habla claramente a los santandereanos sobre lo que queremos realizar y no compartimos que la mediocridad hoy quiera atacarnos de esta manera en un juego sucio, en un juego ilegal, que estaremos denunciando ante las autoridades de control. Así no se hace política", concluyó.

Publicidad

#TopBlu Denuncian instalación de vallas con mensajes contra candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga https://t.co/0uU4jv8zEN #VocesySonidos — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 16, 2023

Según los candidatos, próximamente realizarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes, pues la idea es conocer quién o quiénes están detrás de los ataques cibernéticos.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: