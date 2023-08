Seguridad y movilidad, las propuestas de Horacio José Serpa para la Alcaldía de Bucaramanga

Infraestructura vial, seguridad y orden son tres de los ejes sobre los que Horacio José Serpa construye su proyecto para convertirse en el próximo alcalde de la capital santandereana.

El hijo del desaparecido líder político Horacio Serpa Uribe dijo " Bucaramanga está completamente paralizada, dividida, nos dedicamos a los insultos, nos dedicamos a las peleas y entonces Bucaramanga perdió importancia a nivel nacional y no volvimos a recoger ni una sola partida de recursos para esta ciudad”.

Una de las principales propuestas de Horacio José Serpa tiene que ver con la infraestructura vial, que según él esta rezagada. “Tenemos un gran plan de infraestructura: cinco intercambiadores en la ciudad y buscaremos ingresar en la multimodalidad del transporte público. En el plan maestro de movilidad hay dos proyectos demasiado importantes, el Metrocable a Morrorico y el Metrocable hasta Colorados, en el norte. Estamos revisando en qué estado de prefactibilidad o factibilidad se encuentra y por supuesto buscaremos los recursos con el Gobierno Nacional para sacarlos adelante. En estos cinco intercambiadores lo que buscamos es disminuir el desplazamiento de las personas entre la casa y el trabajo”, acotó.

Pero las obras no son el único frente que abordó el candidato. La seguridad será otro de sus pilares en campaña, pues la percepción de inseguridad en la comunidad es evidente. “La gente está cansada de la inseguridad, la gente no se siente tranquila yendo a la esquina, no se siente tranquila yendo al parque. Puede haber toda clase de inversión en el espacio público, pero si no nos sentimos a gusto, si no nos sentimos tranquilos, esta ciudad no va a progresar”.

El exsenador manifestó que tiene la capacidad para recuperar la grandeza de Bucaramanga, pero sabe que la contienda será bastante intensa.

Cabe recordar que Horacio José Serpa es uno de los quince candidatos inscritos para la alcaldía de la capital santandereana.

A continuación, reseñamos el nombre de los demás aspirantes.

Fabián Oviedo (Movimiento Acciones Notables).

Jaime Andrés Beltrán (Colombia Justas Libres).

Carlos Sotomonte (Movimiento Coraje).

Manuel Parada (Partido Creemos).

Ludwing Mantilla (Fuerza Ciudadana).

Luis Roberto Ordóñez (Movimiento Vamos a Crecer).

Consuelo Ordóñez (Liga de Gobernantes Anticorrupción, Nuevo Liberalismo y Movimiento Bucaramanga la Berraquera).

Emiro Arias (Partido Independientes).

Jorge Figueroa (Partido Demócrata Colombiano).

Diego Tamayo (Centro Democrático).

Carlos Parra (Partido Verde y Dignidad).

Jaime Calderón (Pacto Histórico).

Giovanni Álvarez (Movimiento Limón Esperanza).

José Velásquez (Movimiento Despierta Bucaramanga y Nueva Fuerza Democrática).

A la Gobernación de Santander se inscribieron 10 candidatos.