Colectivo ciudadano de Santander pide a Petro que no nombre a Fernando Vargas en el MinMinas

En una carta que iba a ser entregada al presidente Gustavo Petro en su visita a Bucaramanga (Santander), un colectivo ciudadano pide al mandatario nacional que no nombre al exalcalde de Bucaramanga Fernando Vargas en el Ministerio de Minas y Energía en remplazo de Irene Vélez.

“Pensar en el ingeniero Fernando Vargas Mendoza, como posible candidato a ese cargo, riñe con los valores que nos son más caros; fue alcalde de nuestra ciudad Bucaramanga y no pudo terminar su periodo por anormalidades en su gestión”, dice la carta.

La misiva, que finalmente fue enviada al despacho del presidente Gustavo Petro por el desplante en Bucaramanga, señala una lista de consideraciones que, según los firmantes, merecen ser revisados para escoger al exalcalde en el cargo.

“No es la persona más idónea. Es un político, de negocios, nos preocupa que él esté en disposición de apoyar la explotación minera en el páramo y pone en alto riesgo la única fuente hídrica que tienen 30 municipios de los santanderes”, indicó Jorge Castellanos, líder del movimiento cívico.

En diálogo con Mañanas Blu, Fernando Vargas Mendoza, exalcalde de Bucaramanga y quien suena como el próximo ministro de Minas y Energía ante la salida de Irene Vélez, dijo que por el momento no ha sido contactado por nadie el Gobierno para dicho ofrecimiento.

Al ser preguntado por Néstor Morales sobre su posible llegada a la cartera, aseguró entre risas, “eso están diciendo y me he enterado por los medios, ningún miembro del Gobierno me ha llamado ni me ha dicho nada”, manifestó.

Finalmente, afirmó que en caso de ser contactado y elegido para asumir en el Ministerio de Minas y Energía está listo para aceptar: “Si me llegan a ofrecer me toca aceptarlo”, dijo entre risas.