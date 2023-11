Comunidad que vive donde se presentó la emergencia del gasoducto en Santander clama por ayuda

Aunque las autoridades dicen que ya están atendiendo la emergencia que se presentó en la vereda Los Naranjos del municipio de La Belleza, en Santander , donde colapsó una tubería de 16 pulgadas que transporta gas natural, la comunidad clama por ayuda urgente.

A través de algunos audios compartidos por uno de los líderes de la zona, los pobladores hablan del verdadero calvario que están viviendo: “Fue terrible para nosotros… vamos a pedir colaboración de La Belleza, carrotanques con agua, no sé… nos da miedo prender el gas y así no podemos hacer de comer. No sabemos si el gas todavía está en la atmosfera y por eso nadie quiere prender candela. Tenemos niños, no hay pañales, no tenemos leche. Hemos escuchado por las noticias que el alcalde dice que todo está solucionado, pero nadie de TGI ha venido aquí a la vereda afectada”, expresó una residente de la zona.

Cabe recordar que ese gasoducto es propiedad de la empresa Transportadora de Gas Internacional TGI S.A., filial del Grupo Energía Bogotá, y aunque a través de un comunicado informaron que ya comenzó el plan de contingencia frente a la emergencia, los pobladores de la zona manifiesta que falta más acompañamiento.

Otro de los afectados manifestó que “los niños que estudian cerca de la zona de la emergencia fueron evacuados por un puente hacia el lado de Boyacá y pasaron la noche sin comer porque no teníamos certeza de nada y nos daba miedo pasar. Además, no hay agua potable, porque el tubo del acueducto pasa por el lado de donde ocurrió la emergencia y la explosión lo dañó”.

A través de una publicación de la Alcaldía de La Belleza, el mandatario Miguel Felipe Sierra dio el reporte después del Comité de Gestión de Riesgo Municipal donde se realizó la activación del Plan de Mando Unificado.

“Se informa para tranquilidad de la comunidad de La Belleza, que el Municipio, en coordinación con las empresas TGI, Ocensa, instituciones públicas, Policía Nacional, Personería Municipal y el Batallón Reyes ha accionado un plan de contingencia con el objeto de disponer la presencia ante el evento ocurrido por el escape y rotura del tubo de gas, en la vereda Los Naranjos, por lo tanto se indica pasar un parte de tranquilidad a la comunidad mediante unos compromisos adquiridos con trazabilidad para la atención de esta emergencia”, dice el comunicado.

Por ahora se conoce que a la zona se desplazó personal de la ESE Hospital San Martín y algunos organismos de socorro para acompañar a la comunidad y para empezar a realizar el censo de las afectaciones.

