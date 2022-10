Conceden libertad a comerciante condenado a 4 años de cárcel por deberle $312.000 a la Dian

No cabe de la dicha el comerciante de calzado Hamilton Hernández, luego de que un juez de Bucaramanga le concediera la libertad condicional en medio de su condena a cuatro años de cárcel por deberle 312.000 pesos a la Dian.

La noticia fue confirmada por el abogado Daniel Caicedo, miembro de la organización Defensa de Inocentes, quien celebró la decisión del juez en otorgarle la libertad condicional tras cumplir 28 meses de la condena.

“Nosotros conocemos la historia gracias a Blu Radio, la triste situación de este comerciante santandereano, un zapatero, quien fue condenado a cuatro años de prisión domiciliaria y una multa de 624.000 pesos por el delito de omisión de agente retenedor por deberle 312.000 pesos a la Dian (…) Asumimos de manera gratuita su defensa y procedimos a cancelarle la multa, solicitamos su libertad condicional por cumplir las tres quintas partes de su condena que corresponde a 28 meses, ya hoy se tramitó su libertad y podrá cumplir el sueño de acompañar a su hija en el grado”, dijo el abogado Daniel Caicedo.

Misión cumplida.

Hoy le hemos comunicado al ciudadano Hamilton Hernández, quien pagaba condena de 4 años de domiciliaria por una obligación con la DIAN de $312.000, que ha recobrado su libertad. Así cumple la @dfinocentes su compromiso social con población vulnerable. pic.twitter.com/7il91eUbPs — DCaicedoAbog (@AbogCaicedo) October 21, 2022

En diálogo con Blu Radio, Hamilton Hernández contó, en su momento, que s u condena se trató de un ingenuo error y culpó a su contador de la dramática situación que ha vivido en estos últimos dos años.

“No los dejé de pagar porque quisiera, sino porque no los tenía. Estábamos en una situación difícil, no fue la única deuda, había otras obligaciones. Algunas todavía persisten. Yo consulto con el contador y me dice que no es una cifra importante, que eso no acarrea problema”, explicó.

Hamilton Hernández soñaba con quedar en libertad para reincorporarse en el mundo laboral.

“Yo saliendo de esto y pudiendo volver a trabajar, hago lo posible por dejar eso en ceros. Es una cuestión de impuestos, ya lo tengo claro que debo pagarlo, pero necesito salir nuevamente a desempeñarme para mantener a mi familia y a mi mamá. No pido comprensión sobre lo que me sucedió, sino una solución para poderme encargar de mi familia", aseguró.