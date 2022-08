Concejal de Bucaramanga denuncia venta ilegal de lotes en áreas protegidas

Una grave denuncia hizo el concejal de Bucaramanga, Carlos Parra, sobre venta ilegal de lotes en áreas protegidas del Distrito Regional de Manejo Integrado, convirtiéndose en una estafa para quienes las adquieren y provocando una afectación al medio ambiente.

De acuerdo con el concejal Parra, en redes sociales los vendedores de lotes, principalmente ubicados en la comuna 14 y la escarpa occidental de la ciudad, ofrecen los terrenos con servicios públicos.

“Identificamos que hay un mercado en redes sociales que vende lotes en zonas protegidas. Cada lote tiene un número de teléfono para contactar por lo que lo hicimos y nos encontramos con lotes de 70 metros a $25 millones en zona no legalizada. Ofrecen servicio de agua a través de pila pública, servicio de luz, alcantarillado con pozo séptico y sin gas natural”, manifestó el concejal Parra.

El concejal, demás, alertó sobre la forma de adquisición del predio, “estos lotes realmente terminan no siendo de las personas porque no está el terreno desenglobado y cuando va a mirar en realidad no sabe qué parte de lote le corresponde”, indicó el concejal.

Los nombres de las personas que fueron identificadas en la investigación del concejal Carlos Parra como vendedoras de los lotes se dieron a conocer a la secretaría de Planeación de Bucaramanga.

Finalmente, llamo la atención de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, para que ejerza el control sobre las área protegidas.