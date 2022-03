Denuncian a candidata por usar base de datos de Ingreso Solidario para hacer política en Santander

Varios ciudadanos denunciaron que desde la campaña de Johana González, aspirante a la Cámara de Representes por Santander del partido Centro Democrático, enviaron mensajes masivos personalizados con publicidad política y del programa Ingreso Solidario al whatsapp de sus celulares.

En otro mensaje que recibió una mujer dice lo siguiente "Hola, estos son los cambios de metodología para optar por el giro monetario de Ingreso Solidario, el cual se amplia a 4 millones de colombianos y se aumenta su monto. Con esa decisión se mitiga efectos de la pandemia y se combate la inflación de la canasta de alimentos".

Después viene otro mensaje político con la fotografía y el número en el tarjetón de la candidata por el Centro Democrático, Johana Gónzalez.

"Son unos atrevidos me llegó el mensaje a las 5:30 de la mañana. Yo no soy beneficiaria de Ingreso Solidario y menos hago parte de un partido político, no se de donde sacaron mis datos personales", denunció una mujer que recibió en su celular el mensaje de la candidata González.

Prosperidad Social tras conocer las denuncias desde Santander sobre mensajes políticos con información de Ingreso Solidario señaló en un comunicado que "las bases de datos de los programas de transferencias monetarias no son públicas, gozan de reserva legal y no pueden ser compartidas ni utilizadas por terceros. Prosperidad Social cuenta con un mapa de riesgos ante cualquier presunta filtración de información confidencial, y toma con ello las acciones e investigaciones necesarias para garantizar la custodia y debido tratamiento de los datos personales".

🚨 #ALERTA I Prosperidad Social advierte sobre el uso indebido del nombre de programas en campañas políticas. https://t.co/8PrnKrXQet — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) March 2, 2022

Laureano Tirado, asesor de la candidata Johana González, reconoció a BLU Radio que a través de su empresa en comunicaciones envió desde el teléfono empresarial 322-9839723 los mensajes para respaldar el trabajo social del gobierno de Iván Duque.

"La base de datos es una información universal que tenemos de personas del SISBEN del país. Lo que se busca con ese mensaje es recordarle las personas la obra que en materia social ejecutó el presidente de la República a través de Ingeso Solidario que le dejó a la economía de Santander más de medio billón de pesos y 160 mil beneficiarios", afirmó el asesor de la campaña de Johana González.

Sobre el contenido político del mensaje, Laureano Tirado, manifestó "la izquierda y los enemigos del gobierno todos los días afirman que es el peor presidente de la historia pero les cuesta dificultad reconocerle los éxitos a Iván Duque (...). A la gente se le olvida que todas las acciones desde el gobierno son públicas y son acciones políticas, la candidata lo que está afirmando es que va a defender la obra social del presidente como Ingreso Solidario y Familias en Acción que deben permanecer y financiar".

#MásIngresoSolidario Vamos a defender su permanencia de este programa social del presidente @IvanDuque en la Cámara de Representantes, así le incomode a la izquierda mezquina que prefiere la retórica que los hechos. https://t.co/nlaepG8IE7 — Johanna González 102 🗳️ (@JohanaCamara102) March 2, 2022

La candidata al Congreso de la República, Johana González, es la esposa del excongresista Edwin Ballesteros, quien renunció a la Cámara de Representantes tras la investigación que le abrió la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción.