Denuncian instalación de vallas con mensajes contra candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga

Dos vallas ubicadas estratégicamente y en las que se muestra a tres candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga han generado malestar entre las campañas políticas.

En los carteles aparecen las fotos y los nombres de Fabián Oviedo, Luis Roberto Ordóñez y Jaime Andrés Beltrán. Pero lo que mayor malestar generó fue la frase que le pusieron a cada uno de los aspirantes a la alcaldía.

A Fabián Oviedo le escribieron “El de Fredy Anaya”; a Luis Roberto Ordóñez “El distinto” y a Jaime Beltrán “El del Clan Aguilar”.

“Yo no utilizó la publicidad negra para atacar a otros aspirantes”: Luis Roberto Ordoñez, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga tras ser acusado por otros candidatos de instalar vallas en contra de ellos. Señaló que denunció los hechos ante la Policía #VocesySonidos pic.twitter.com/et8vRQc1ZY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 13, 2023

Luis Roberto Ordóñez, quien es el que sale mejor librado de esto, le dijo a Blu Radio que él no es responsable de eso. “Hoy empezó la campaña negra y ese no es nuestro actuar. Nosotros hemos sido con todos los candidatos, y lo saben, muy bien. Yo he actuado en mi campaña muy bien transparente, limpios en este proceso y empezaron a salir unas vallas que están que diciendo vienen de mi campaña, me están acusando a mí, y no es así”.

El candidato Luis Roberto Ordóñez dijo que quien se ideó eso es muy creativo, porque lo deja a él en una buena posición, pero reiteró “no somos nosotros. Vamos a sacar un comunicado desde nuestra campaña para aclarar el tema”.

Las vallas fueron recogidas y el propio Luis Roberto Ordóñez dijo que pedirá que se investigue para conocer quién está detrás de esa mala práctica política. Los otros dos candidatos que aparecieron en los pendones aún no se han manifestado.