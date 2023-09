"Mi candidatura la avaló el CNE": Jaime A. Beltrán defiende su campaña a la Alcaldía de Bucaramanga

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga , Jaime Andrés Beltrán, aseguró que será el Consejo Nacional Electoral el que defina su candidatura tras la demanda interpuesta por el Partido Justa Libres.

“Mi campaña sigue en firme tras la publicidad negra en redes sociales sobre que es irregular mi aspiración, rumores y noticias falsas con las cuales quieren deslegitimar mi candidatura (…). Quien decide quitar un aval no es el partido, quien establece que una campaña no continua no es el partido. El Consejo Nacional Electoral me avaló y que me permitió participar en la contienda electoral y será el que decida otra cosa si a bien lo tiene. No son los medios de comunicación.

El candidato Jaime Andrés Beltrán reconoció que hay problemas al interior del Partido Justa Libres . “Es falso que mi candidatura este en peligro (…) esta campaña sigue firme”, puntualizó.

Actualmente el Consejo Nacional Electoral estudia una demanda que aceptó del partido Justa Libres por los avales y coavales entregados por antes del 5 de agosto por la antigua junta directiva de la colectividad.

“La base de esta petición radica en la existencia de una actuación ilegal dentro de nuestro partido, donde una figura autodenominada "presidente pro tempore” que no está contemplada en nuestros estatutos, intenta convocar un Consejo Directivo Nacional ilegítimo. Su objetivo es aprobar avales sin cumplir los requisitos estatutarios y hacerlos valer mediante la falsa firma de una exsecretaria general del partido, quien actualmente no ostenta ningún vínculo contractual con el Partido. Esta acción busca otorgarles un supuesto marco de legalidad que, en realidad, carece de fundamentos y que, por ende, nunca podrá demostrar su legitimidad”, dice una de las consideraciones de la demanda ante el CNE del partido Justa Libre.

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Hollman Ibáñez Parra, quien es actualmente defensor del candidato a la Alcaldía de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, afirmó que la demanda de partido Justa Libres que pretende revocar los avales entregados a los candidatos en el país “es un acto abiertamente ilegal e ineficaz”.

El abogado Ibáñez manifestó que “el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral han fallado de fondo en casos similares a este, donde les han advertido a los partidos políticos que no pueden revocar sus avales ellos mismo”.

Frente a la resolución proferida en clara desatención al ordenamiento legal colombiano por el presidente de @_ColJustaLibres y su secretario general, que “declara la nulidad de los avales” otorgados por esa colectividad, debemos advertir que;



1 Las nulidades solo las pueden… pic.twitter.com/g6iI0ubT4X — Hollman Ibáñez Parra (@hollmanibanezp) August 30, 2023

Jaime Andrés Beltrán, actualmente lidera la intención de voto en Bucaramanga con el 32.7%, según la encuesta de Invamer .