Desde 2019 se advirtió de los problemas que tendría la vía Bucaramanga-Barrancabermeja

Después del deslizamiento de tierra que se presentó el pasado 1 de octubre, que destruyó poco más de 100 metros de la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja , cobra importancia una entrevista realizada el 26 de octubre del año 2019 en la que se advierte la emergencia que se vive hoy.

En esa oportunidad, Óscar Vanegas Angarita, ingeniero de petróleos, ambientalista y profesor de la Universidad Industrial de Santander (UIS), entrevistó a Jairo Prada Jerez, en ese momento presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Lisboa, donde se presentó la contingencia.

Antes de empezar la charla el docente hizo una introducción casi profética sobre lo que pasaría con la vía en caso de construirla por donde finalmente se hizo.

“Habrá afectaciones ambientales irreparables, con una topografía que generaría muchos deslizamientos en masa. Estamos en una zona inestable porque por acá pasa la formación ‘Tablazo’, que es una caliza, y como todos sabemos es naturalmente fracturada, que genera coluviones y que lógicamente la zona quedaría propensa a muchos hundimientos, a muchos desplazamientos en masa y adicionalmente la vía tendría problemas de caídas de rocas con mucha frecuencia”.

En esa oportunidad se denunció que la Concesión Ruta del Cacao, encargada de esta vía, tenía la licencia ambiental para la construcción de la carretera por un sector específico, pero en ese momento la estaba cambiando por temas económicos.

Según Jairo Prada Jerez, la decisión de cambiar el trazado se dio por el factor económico, pues de esta forma no afectaría las unidades productivas. Se estimó que había 406 pequeñas unidades productivas, de menos de una hectárea, y si no se afecta, pues no se indemniza.

Vanegas Angarita dijo, en medio de la grabación, que sería el colmo que la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) le entregara una nueva licencia a la Concesión Ruta del Cacao, pues “quiere hacer el trazado 60 metros más arriba de un nacimiento de agua, con una pendiente de la montaña de 70 grados y al trazar la vía por la parte superior los nacederos corren el riesgo de desaparecer”.

A pesar de las denuncias, de las advertencias de especialistas y de la oposición de la comunidad, la carretera se hizo por donde quisieron y hoy la emergencia deja en evidencia la desidia de las autoridades gubernamentales y los entes de control que dieron su aprobación a pesar de los daños que evidentemente se iban a presentar.

