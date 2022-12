Ecopetrol anuncia inicio del fracking en pozos pilotos en el Magdalena Medio

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció que se realizaran las primeras pruebas piloto de extracción de petróleo a través de operaciones no convencionales, práctica conocida en el mundo como fracking, en la zona del Magdalena Medio.



“Hemos identificado zonas en el Magdalena Medio para realizar pruebas preliminares con una tecnología que se ha utilizado en todo el mundo, las operaciones convencionales o fracking”, dijo el directivo de Ecopetrol.

Aseguró que serían varios pozos y que la industria sabe que hay temores sociales y ambientales. Por eso no van a utilizar agua potable, sino aguas crudas o industriales.



“Podemos hacer un fracking de manera segura, que sea respetuoso con el medio ambiente, y que no genere problemas con la contaminación del agua”, manifestó.



El presidente de Ecopetrol terminó diciendo que en el Magdalena Medio existen entre 2.000 y 7.000 millones de barriles de petróleo, que se podrían extraer a través de operaciones no convencionales.