Empleados de Sanitas protestaron en Bucaramanga y Cúcuta en apoyo a la compañía: “Defiendo a mi EPS”

Decenas de funcionarios de la EPS Sanitas se congregaron anoche en las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta en un plantón para expresar su apoyo a la compañía en medio de la creciente controversia con el Gobierno Nacional. El Ejecutivo exige una investigación sobre presuntas irregularidades en la administración de los recursos de la salud por parte de la EPS.

Los empleados, portando pancartas y coreando consignas, se reunieron para manifestar su solidaridad con la EPS Sanitas, una de las principales entidades prestadoras de servicios de salud en Colombia.

“Hemos convocado pacíficamente a los empleados para protestar a favor de nuestro grupo Keralty. Queremos alzar nuestra voz de protesta contra las últimas declaraciones que ha realizado el Gobierno contra nuestra entidad. Sanitas lleva más de 28 años posicionada en el ranking de las mejores EPS”, dijo Milena Camelo, una de las líderes de la manifestación.

Más de 100 empleados de la EPS Sanitas realizan una manifestación de respaldo a la empresa prestadora de salud en la carrera 27 con calle 54 de Bucaramanga. #VocesySonidos pic.twitter.com/uWSi0uG5VY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 27, 2023

Los empleados que participaron en el plantón argumentan que la EPS Sanitas ha desempeñado un papel fundamental en la prestación de servicios de salud a la población y que las acusaciones carecen de fundamento.

En el centro médico de Sanitas en Cúcuta también se concentran varios empleados de la EPS en respaldo a la entidad y contra los recientes cuestionamientos por parte del Gobierno nacional. #VocesySonidos pic.twitter.com/HlwzAQnpcC — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 28, 2023

¿Qué dijo el ministro de Salud sobre Sanitas?

"Sanitas aparece como la pobrecita que no tiene nada qué comer pero encontramos que mientras crecen sus utilidades y tienen más activos, bajan el capital mínimo, no tiene el patrimonio adecuado y no tiene las reservas adecuadas", señaló la semana pasada el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

Con respecto a la deuda que Sanitas, una de las EPS más grandes de Colombia, con casi 5,7 millones de afiliados, demanda al Gobierno, Jaramillo señaló que el único pago pendiente es del 2022, por 90.000 millones de pesos (unos 22 millones de dólares), para lo que se encuentran haciendo "un crédito público".

En este contexto, el pasado viernes, Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty, dueño de Sanitas y Colsanitas en Colombia, se reunió en Bogotá con el embajador de España, Joaquín de Arístegui.

#Fotos Trabajadores de la EPS Sanitas protestaron en Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta #MañanasBlu pic.twitter.com/rDSqXzVxGm — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 28, 2023

"Llevan 40 años contribuyendo a la salud en Colombia. Su viaje sirve para reconocer la labor de sus miles de trabajadores colombianos", escribió en sus redes sociales el embajador tras el encuentro.

El pasado 27 de julio las EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al Gobierno en la que mostraron su preocupación por la situación financiera del sector, agregando que preveían serias dificultades para seguir con sus operaciones después de septiembre.