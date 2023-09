En Santander hay más de 10.000 pasaportes sin reclamar, según Gobernación

Después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores descartara la licitación para la adjudicación del millonario contrato de expedición de pasaportes en Colombia, las oficinas que expiden este documento se han visto abarrotadas por miles de personas que no saben qué pasará después del 2 cuando termina el contrato de la actual empresa.

En Santander la situación no ha sido diferente y durante los últimos días la Oficina de Pasaportes se ha visto más congestionada de lo habitual; no obstante, el afán de las personas por tramitar el documento no es el mismo al momento de reclamarlo y según se informó hay cerca 10.000 pasaportes que no han sido reclamados.

En el transcurso de este año, más de 62.000 ciudadanos en Santander han iniciado el proceso para obtener su pasaporte, según el informe más reciente del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac) del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo preocupante es que cerca de 10.000 pasaportes permanecen sin ser reclamados por los usuarios.

Jessika Viviana Moreno Martínez, coordinadora de la Oficina de Pasaportes, hizo un llamado a los usuarios que han completado el proceso de solicitud.

"Reiteramos la invitación a todos los usuarios que ya realizaron el trámite del pasaporte para que se acerquen a pedirlos, pues actualmente contamos con 10.000 pasaportes represados en nuestras instalaciones pendientes de ser reclamados por parte de los usuarios".

Sigue la congestión en la Oficina de Pasaportes de Santander por miedo a suspensión de licitación en Cancillería #MañanasBlu https://t.co/MCa7Al6T9L — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 21, 2023

Es fundamental recordar que, según la resolución 6888 de 2021 del Ministerio de Relaciones Exteriores, los titulares de pasaportes tienen un plazo máximo de seis meses para reclamar su documento una vez haya sido expedido. En caso de no ser reclamado dentro de este período, el pasaporte será anulado, y el solicitante deberá iniciar un nuevo proceso y realizar el pago correspondiente.

La Oficina de Pasaportes ha establecido un horario de atención para la entrega de los pasaportes de lunes a viernes, de 7:30 a 11:30 de la mañana y de 1:00 a 4:30 de la tarde.

¡Atención! Informamos a todos los usuarios que la Oficina de Pasaportes seguirá trabajando con normalidad y en el horario habitual. Desde el Gobierno de @MAguilarHurtado continuamos acercando el trámite del documento de viaje a cada uno de los santandereanos. pic.twitter.com/kqiy3zYUcp — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) September 18, 2023

El calendario de entregas se extiende hasta diciembre, con fechas adicionales algunos sábados de octubre, noviembre y diciembre.

La Gobernación de Santander , a través de la campaña #NoCaigaEnLaTrampa, hizo un llamado a los ciudadanos para que realicen el trámite de su pasaporte sin recurrir a intermediarios, no obstante, la comunidad en general se queja constantemente porque nunca hay citas y al parecer todas son entregadas a esos mal llamados ‘intermediarios’.

