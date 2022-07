En Santander piden a Duque reasignación de recursos para navegabilidad del río Magdalena

Aunque el Gobierno Nacional ya había asignado recursos por $1.5 billones para garantizaran la navegabilidad en más de 600 kilómetros del río Magdalena entre Barrancabermeja y Bocas de Ceniza, al declararse desierta la APP porque no se presentó ningún oferente para el proyecto, los recursos fueron direccionados para inversión en el puerto de Barranquilla.

El anuncio de la nueva asignación de los dineros llamó la atención de gremios, congresistas santandereanos y el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, que en una carta dirigida al presidente Iván Duque, le piden considerar la reasignación de los recursos para el departamento de Santander que, además, beneficiará a otras regiones.

“Nos sorprendió mucho que se vayan a reasignar esos recursos sin mucha socialización de lo que está pasando y sobre todo que se desfinancie una necesidad histórica para el desarrollo de Colombia porque eso no es solamente para el desarrollo de Santander también para el Cesar, Atlántico, Magdalena, Bolivar, estamos hablando de más de 1.500.000 habitantes que recogen 50 municipios de influencia de este proyecto”, manifestó Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander.

“Por lo tanto lo que le pedimos al presidente es reconsiderar esa decisión y más bien miremos cómo conversamos con el nuevo gobierno para que ese anhelo de todos los colombianos se haga realidad”, indicó.

En la comunicación firmada también por director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, se resalta la importancia de buscar una solución diferente a dejar de recibir los recursos para mejorar la navegabilidad del río Magdalena.

“El que no se haya presentado un oferente y que no se ha podido llevar a feliz término esa APP pues de alguna manera puede convertirse en la pérdida de esos recursos para nuestra región y para ese proyecto. Hay que seguir trabajando y que esa APP pueda en algún momento ser una realidad, pero no perder esos recursos que de manera muy complicada podrán obtenerse nuevamente”, señaló Rincón.

