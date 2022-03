Esta es la lista de los estudiantes que fallecieron en grave accidente de bus escolar en Santander

Como Aldair Gómez Díaz, Yuley Estefany Pedraza, Esneider Mauricio Jerez, Damaris Cáceres Mahecha, Julián Camilo Díaz y Erick López Ávila, fueron identificados los seis estudiantes que fallecieron en el accidente del bus escolar en el que viajaban regreso a casa luego de terminadas las clases en el municipio de San Andrés.

Los estudiantes cursaban séptimo, octavo y noveno grado en el Instituto Técnico Laguna de Ortices y era el primer día con servicio de transporte escolar.

Publicidad

“El bus iba subiendo al Alto de San Pedro, es una recta, ahí no hay curva y no se qué pasó si fue una falla mecánica o el conductor, no se sabe y el bus rodo unos 300 metros. Toda la comunidad se organizó para prestarle servicio a los heridos y poder evacuarlos”, relató Larry Alexander Gómez, testigo.

BLU Radio. Estudiantes que fallecieron en accidente de bus escolar en San Andrés, Santander / Foto: tomada de redes

El grave accidente dejó a 16 estudiantes más y el conductor heridos, de los cuales tres fueron trasladados a Bucaramanga y 13 al Hospital de Málaga, los otros dos permanecen en el Hospital de San Andrés.

“A mi me llamaron como a las 3:00 de la tarde porque nada que llegaban los niños, yo me cansé de llamarlos y los teléfonos sonaban apagados y ya un señor Antonio Soto me llamó y me dijo que la buseta había dado un bote, inmediatamente salimos corriendo y nos encontramos con el bus estaba ya cerquita al pozo y pues gracias a Dios la gente los sacó” contó la mamá de uno de los estudiantes heridos.

El Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, desde el municipio de San Andrés dijo que se investigan las causas del accidente.

Publicidad

"Por el momento todo es materia de investigación, hay información que el carro se habría apagado y se fue al abismo, pero la investigación ya está en manos de las autoridades de tránsito", señaló el mandatario.

Vamos a coordinar personalmente la atención a todas las familias afectadas en este trágico incidente. #SantanderSolidario pic.twitter.com/TWAOgZbXxo — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) March 22, 2022

Publicidad

Como padre y gobernador entiendo el dolor que pueden sentir todas las personas involucradas en este accidente. Llegamos hasta la ESE Hospital de San José de San Andrés para acompañar a las familias y brindar apoyo en este difícil momento. pic.twitter.com/Pn2OoHGCi3 — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) March 23, 2022

El colegio Instituto Técnico Laguna de Ortices, suspendió las clases y declaró cuatro días de duelo por la muerte de los estudiantes de edades entre los 7 y los 15 años.