Estudio de impacto ambiental de fracking no fue socializado con nosotros: Gobernación de Santander

Miguel Sarmiento, secretario de Ambiente de Santander , denunció en su cuenta de Twitter que el estudio de impacto ambiental, presentado por Ecopetrol a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) no fue socializado con la Gobernación de Santander.

El estudio de impacto ambiental entregado a la @ANLA_Col no fue socializado con nosotros, y se faculta esta práctica extractiva pese a que la @PGN_COL recomienda no avalarla por falta de evidencia científica que indique que no afecte el medio ambiente, el agua y la salud pública. — Miguel Sarmiento (@MMiguelSarmient) March 28, 2022

“El estudio de impacto ambiental entregado a la Anla no fue socializado con nosotros y se faculta esta práctica extractiva pese a que la Procuraduría recomienda no avalarla por falta de evidencia científica que indique que no afecta el medio ambiente, el agua y la salud pública”, escribió el funcionario, que también fue enfático en decir que no celebran la decisión de la Anla.

“La protección de todos los ecosistemas estratégicos del departamento es un compromiso del gobernador Mauricio Aguilar. Por eso, desde la Gobernación de Santander no celebramos la aprobación que otorgó la Anla para desarrollar un piloto de fracking en Puerto Wilches”, agregó.

“De Ecopetrol esperamos que cumplan con todos los protocolos de contingencia, tecnologías de mínimo impacto, y una sólida divulgación en las mesas de participación de la comunidad, quienes son los que se verán directamente perjudicados con estos proyectos”, añadió el funcionario.

Seguiremos trabajando para salvaguardar nuestra fábrica de agua y nuestras comunidades, apoyando al empresariado santandereano para seguir expandiendo la competitividad y robusteciendo una economía que dependerá cada vez más de productos no mineroenergéticos. 👇🏻 https://t.co/cSLZ5HZfHe — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) March 28, 2022

