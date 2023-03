Exigimos una investigación seria en el Inpec: Comité de Presos Políticos por caso del ‘Negro Ober’

El Comité de Solidaridad para Presos Políticos de Santander pidió una investigación al interior del Inpec para que se esclarezca cómo llegó un teléfono celular y drogas a las manos del peligroso recluso conocido como 'El negro Ober' en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo de Girón.

Estos elementos fueron usados en un video de intimidación y amenazas en contra de empresarios, policías y fiscales que realizó el ' Negro Ober '.

“El negro Ober sale de Barranquilla precisamente por este tipo de privilegios, por seguir extorsionando al interior de los establecimientos carcelarios, entonces el llamado es al Inpec para que el país sepa cómo le llegan esos elementos a las manos de un interno tan peligroso y sobre todo cómo se mueve al interior de las cárceles el tema de las drogas”, aseguró María Cedeña, del Comité de Presos Políticos.

Cedeña, defensora de Derechos Humanos, hace referencia a los dos videos en los que apareció 'El Negro Ober' criticando la captura de su esposa de 28 años, identificada como Julieth Vanesa Martínez Cantillo, alias Vanesa o Yohana.

“Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o miramos cómo estamos, les deseo mucha protección y que usen chalecos antibalas, si a ustedes no les importa coger a gente inocente mía como a mi esposa, yo sé que a ustedes no les va a importar nada que les maten a un Policía, les voy a matar a comerciante por comerciante en Bogotá, San Martín, Villavicencio, Barranquilla”, dijo el 'Negro Ober' en varios videos.

Investigan al director de la cárcel Palogordo y a otros 15 guardianes por escándalo del 'Negro Ober' → https://t.co/WUI6FYT0BA #MañanasBlu pic.twitter.com/SzJqFWper0 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 27, 2023

“Cómo llegó la droga que tiene en sus manos 'El negro Ober', como llegó el celular si son elementos prohibidos en la Ley 65, entonces yo creo que eso debió pasar por los filtros de seguridad y quizás con el consentimiento de los guardias, por que debe haber algunos miembros implicados en esas omisiones”, agregó Cedeña.

La Procuraduría anunció que investigará a 15 funcionarios del Inpec que tenían a cargo la custodia del 'Negro Ober' en la cárcel de Palogordo.

La Procuraduría investigará a los guardianes del Inpec que habrían permitido el ingreso a la cárcel de Palogordo, Santander, de celulares, licor, drogas y joyas, hallados en el allanamiento hecho a la celda de alias 'Negro Ober', cabecilla del grupo armado los Rastrojos costeños. pic.twitter.com/lgrpk6yS2D — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 27, 2023

Este martes el 'negro Ober' fue trasladado de la cárcel de Girón con destino a un centro penitenciaría del país.