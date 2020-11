Expiden orden de captura contra exesposo de profesora asesinada en Barrancabermeja

La Fiscalía expidió una orden de captura este miércoles contra Arlington Ariza Polo, miembro de la Unión Sindical Obrera y trabajador de Ecopetrol en Barrancaberma, por el delito de feminicidio tras ser señalado de ser el presunto asesino de la profesora María Angélica Polanco.

La profesora había desaparecido en julio de este año y una semana después su cuerpo apareció abandonado sobre la vía que comunica a Barrancabermeja con el corregimiento El Llanito.

El asesinato de la profesora María Angélica Polanco llenó de tristeza y dolor a los habitantes de Barrancabermeja y causó una ola de manifestaciones para que las autoridades investigaran a su exesposo, con quien, según la información de la familia, se había reunido con ella horas antes de su desaparición.

Arlington Ariza Polo se presentó ante las autoridades y respondió que no es culpable de su muerte.

“Hoy vengo a presentarme ante las autoridades en el proceso que se me adelanta, de todas maneras quiero que sepan que no he ido a ninguna parte, no he viajado, siempre he estado en mi territorio (…) Es triste que se me haya acusado, mejor dicho me hicieron un juicio en las redes sociales, realmente no permitan que la investigación tome el curso que deba tomar”, dijo en su momento.