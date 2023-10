Gerardo Martínez, reconocido historiador, hospitalizado tras sufrir heridas por vendaval en Charalá

El pasado lunes, 9 de octubre, un vendaval de gran intensidad se registró sobre el municipio de Charalá, en Santander, dejando una estela de destrucción a su paso. El fenómeno meteorológico afectó a varias estructuras importantes en la localidad, dejando al hospital Luis Carlos Galán, un ancianato y un colegio sin techo.

La tormenta comenzó alrededor de las 2:00 de la tarde y rápidamente alcanzó velocidades de viento que superaron los 100 kilómetros por hora. Esta intensidad arrancó los techos de las estructuras mencionadas y derribó varios árboles en el parque principal de Charalá, donde está ubicado el emblemático árbol del samán.

El fenómeno meteorológico dejó seis personas heridas y uno de ellos, el más grave, fue remitido de urgencia al Hospital Internacional de Colombia, ubicado en Piedecuesta.

#Video Destruido quedó en un 80% el Hospital Luis Carlos Galán de Charalá, Santander, tras un fuerte vendaval que afectó el municipio #MañanasBlu pic.twitter.com/V2ZoLCStEX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 10, 2023

El herido que presentó heridas de mayor gravedad fue Gerardo Martínez, reconocido historiador, politólogo y abogado santandereano, quien tuvo que ser sometido a una cirugía de fémur.

“Estoy recuperándome, me operaron y estoy en ese proceso. Hoy pude ponerme de pie, un dolor impresionante. Fui el herido más grave, me partí la cabeza del fémur, me pegué en el miembro inferior derecho”, comentó a Blu Radio.

#Fotos Fuerte vendaval con granizo causó graves daños en el municipio de Charalá, donde decenas de viviendas quedaron destechadas, hubo arboles caídos y gran parte de la infraestructura resultó con afectaciones #VocesySonidos pic.twitter.com/YbLQamwj7y — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 9, 2023

