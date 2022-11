Guardianes del Inpec en Santander se declaran en paro indefinido

El Inpec señaló que debido a la protesta no se recibirán internos a los que se les dicte medida de aseguramiento intramural.



“El sistema carcelario enfrenta una grave crisis no solo en Bucaramanga que tiene capacidad para 1.200 detenidos y actualmente hay 3.048 detenidos. Los internos duermen en los baños y pasillos, ya no hay capacidad”, señaló el presidente del sindicato del Inpec, Marcos Cruz.



También aseguran que no hay soluciones por parte del Gobierno Nacional y se violan los derechos de los reclusos.



“El paro es indefinido hasta que no haya un pronunciamiento por parte del Estado. Rechazamos declaraciones de MinDefensa donde aseguran que el Inpec está siendo ‘extorsivo’ porque está claro que hay un olvido total del Gobierno en torno al sistema carcelario”, agregó Cruz.



