Juez de Bucaramanga aseguró que la Policía se ha convertido en una fuerza terrorista en Colombia

Una intensa polémica se armó en redes sociales al conocerse un audio donde el juez tercero penal con función de garantías en Bucaramanga, Ramiro Andrés Rivero Álvarez, dijo que la Policía en Colombia en los últimos meses se ha convertido en una fuerza terrorista.

La afirmación se conoció en medio de una audiencia de legalización de captura de un hombre a quien la Policía le halló un paquete de una libra de marihuana en su poder.

“Nosotros sabemos en estos informes que siempre la persona que capturan se pone nerviosa cuando ve a los agentes, pero es bastante claro, en los últimos meses hemos estado viendo cómo la Policía se ha convertido en una fuerza terrorista”, señaló Rivero Álvarez.

Al expresar que “lo normal es que cualquier persona cuando ve a un Policía se asuste”, aseguró que no se puede calificar como irregular el hecho de que el capturado llevara la marihuana.

Según el encargado de impartir justicia, los uniformados no tenían competencia para incautar este elemento. Sostuvo que esta situación no era conducta punible porque nadie lo vio vendiendo u ofreciendo la droga y además precisó que el hombre no escondió el paquete sino lo entregó enseguida.

Una de las reacciones corrió por cuenta de la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, quien en Twitter calificó de indignante la declaración del juez y pidió respeto para la Policía.