Lema Dios y Patria a muchos policías les queda grande: sacerdote que rescató a manifestantes en UIS

El sacerdote anglicano Javier Prada, quien intervino para garantizar la integridad de manifestantes en un corredor humanitario en Bucaramanga luego del asedio de miembros del Esmad a las afueras de la UIS, criticó a algunos miembros de la Policía por los excesos de fuerza contra quienes protestan.

En diálogo con Mañanas BLU, el cura explicó las razones por las que, la noche del miércoles, les habló fuerte a los policías, de quienes dijo, el lema "Dios y Patria", les quedó grande.

“A la Policía hay que hablarle duro, porque el corazón lo tienen duro. No escuchan. Muchos policías dan todo por el diálogo, pero hay otros que no, que el lema les queda grande, dicen ‘Dios y patria’, pero no hacen las cosas de Dios”, afirmó Prada.

#Video Con la mediación de un sacerdote, los manifestantes salieron de la UIS en medio de un corredor humanitario. Este es el panorama en la zona https://t.co/F5aahpXw5N pic.twitter.com/znMO2eRZmv — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 20, 2021

“Ante todo, la vida debe primar, si mañana tengo que defender un policía, lo haré”, aseguró.

El padre Javier contó los hechos que motivaron su intervención, la cual quedó registrada en varios videos que se hicieron virales en redes sociales.

“Llevaban los estudiantes, más de mil, cuatro horas, recibiendo gases, agresiones por parte del Esmad. No solo eran estudiantes, profesores, civiles, sino todo el vecindario, niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores. ¿Cómo es posible que los tienen ya acorralados y extienden el sufrimiento?”, declaró el sacerdote.

“Es como cuando usted encierra muchos pollos y empieza a enviarles una cantidad de cosas, ellos saltan, se defienden”, añadió.

"ESO DE DIOS YA PATRIA NO ES"

ASESINOS ES LO QUE SON!

Este video es del padre de la universidad industrial de Santander después de que se pudo abrir la salida de los manifestantes encerrados dentro.#SOSPortalAmericas #ParoNacional pic.twitter.com/pR0vmxCYZy — María 🇨🇴 (@Fernanda06062) May 20, 2021

“Si ya los tenían acorralados, qué más quieren, ¿sangre?”, complementó.

De acuerdo con Prada, al intentar mediar para que se detuviesen los desmanes, contó con el apoyo de la comunidad.

“La misma comunidad salió a apoyarnos, pudimos entrar y eso parecía una procesión. La gente anhelando ese momento para que los estudiantes pudieran salir con una calle humanitaria. Era la única solución”, relató.

Un sacerdote tuvo que ir hasta la #UIS para verificar que dejaran salir a los muchachos.



Video: Vanguardia. pic.twitter.com/rZqQwYDR4s — necesitamos ayuda, nos matan 🇨🇴 (@silvialeonsisa) May 20, 2021

