Lo ocurrido en Cúcuta es una barbarie: gobernador de Santander, Mauricio Aguilar

El gobernador de Santander, mauricio Aguilar, catalogó como una barbarie lo ocurrido en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, Norte de Santander, donde dos policías murieron tras una explosión.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario expresó su solidaridad.

Lo ocurrido en Cúcuta es una barbarie. La muerte de dos Policías por parte de terroristas deja dolor en dos familias y en una institución que aprecio y respeto @PoliciaColombia. Todo el peso de la ley contra estos criminales. Solidaridad con los nortesantandereanos. — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) December 14, 2021

Hace dos semanas, cuando asumió el mando de la Quinta Brigada del Ejército el coronel Siervo Tulio Roa, se refirió a la situación de orden público en la frontera entre Santander y Norte de Santander y aseguró que mantienen el refuerzo de la seguridad y operaciones para evitar hechos que alteren el orden público por la presencia de grupos armados ilegales en regiones vecinas.

“Tenemos en nuestra jurisdicción unos vecinos que son bastante críticos en orden público, Norte de Santander, sur de Bolívar y el departamento de Arauca, por cuanto ustedes saben que son áreas críticas y prioritarias al plan de campaña por la amenaza, pero no nos vamos a descuidar para que no vaya a pasar nada y no se nos dañe esto”, señaló el coronel Roa.

Los intendentes David Reyes y William Barreño, víctimas de la explosión en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, son nortesantandereanos.