“Los politiqueros quieren quitarnos los derechos políticos”: Rodolfo Hernández

A través de una carta publicada en sus redes sociales el político y empresario Rodolfo Hernández solicitó audiencia con el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, porque según lo manifestó, “los politiqueros quieren quitarnos los derechos políticos y la posibilidad de ser Gobernador de Santander”.

"Rodolfo Hernández Suárez, avalado por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre, respetuosamente y con ocasión de su visita al país, le solicito audiencia para exponer mi caso ante ustedes, ante la gravedad, inminencia y recrudecimiento de la situación de violación de mis derechos políticos", dice la carta enviada por Rodolfo Hernández a Jorge Luos Caballero Ochoa, relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hernández busca agotar todas las instancias para poder revivir su campaña a la Gobernación de Santander , luego de que fuera confirmada su revocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral.

“El Consejo Nacional Electoral ha revocado mi inscripción a la Gobernación de Santander tras darle plena valides a decisiones sancionatorias me ha impuesto la Procuraduría General de la Nación, autoridad de carácter administrativo y no de carácter jurisdiccional penal, en evidente quebranto del artículo 23 de la convención de la convención americana de Derechos Humanos, así como de la Jurisprudencia de la Corte IDH, de la cual resalto la contenida en la sentencia del Caso Petro Urrego vs Colombia, Sentencia del 8 de julio de 2020”, dice la carta publicada por Rodolfo Hernández.

Luego de que se conociera la revocatoria de la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander por parte del Consejo Nacional Electoral por tener tres sanciones disciplinarias en la Procuraduría entre los años 2019 y 2023 el abogado de Hernández, Camilo Larios, explicó que interpusieron recursos, entre ellos, una tutela, para buscar seguir adelante con su aspiración a la Gobernación de Santander.

Rodolfo Hernández tiene tres sanciones en la Procuraduría por violar el respeto de su posición y expresarse de manera grosera frente a sus ciudadanos y electores.