Masacre de La Rochela: Fiscalía acusa a excongresista Tiberio Villareal; él dice que no participó

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, acusó al excongresista santandereano Tiberio Villareal Ramos por su presunta participación en la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989.

Ese día, 12 de los 15 funcionarios de San Gil viajaron a la región del Magdalena Medio para investigar la desaparición de 19 comerciantes de Ocaña, y fueron emboscados y masacrados por el grupo paramilitar conocido como 'Los Macetos', que a su vez estaba aliados con hombres del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y algunos miembros de la fuerza pública.

“He presentado conforme a mi legítimo derecho a la defensa todas las pruebas necesarias para demostrar mi total y mi completa inocencia en ese caso”, le dijo a Blu Radio el exrepresentante a la Cámara por Santander después de conocer esta nueva acusación de la Fiscalía.

Villareal Ramos ha estado vinculado en este proceso desde hace años por el testimonio del comandante paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias el ‘Negro Vladimir’, quien señaló al político como uno de los principales promotores del paramilitarismo en la región y que según él habría presionado para asesinar a los integrantes de la comisión judicial y desaparecer los expedientes que llevaban.

“Es un solo y único testimonio, pero todos los demás testimonios, tanto de los mismos miembros del paramilitarismo en ese entonces en la región del Magdalena Medio santandereano, boyacense y antioqueño no figura para nada el nombre de Tiberio Villareal Ramos en ninguno de los tantos testimonios solicitados por Eduardo Carreño Wilches, que es el abogado de la parte civil en este proceso 1540. Tampoco figura Tiberio Villareal con ninguna imputación de paramilitar distinta a la de ‘Vladimir’ que se inventó una película. Cuando ‘Vladimir’ llegó preso a Cúcuta en el año de 1995, creo que fue, allí le cayó el fiscal Virgilio Hernández, hijo del secretario de la comisión judicial también de su mismo nombre, Virgilio Hernández, que fue sacrificado en esa matanza de La Rochela el 18 de enero de 1989 y lo convenció o la trabajó, en fin, armó la película contra Tiberio Villareal siendo fiscal local o yo no sé qué cargo de fiscal tenía allá en Cúcuta y lo convenció para esa película que me responsabilizara a mí como autor intelectual y armaron esa película”, expresó Villareal Ramos.

El excongresista dijo que respeta el criterio de la Fiscalía, pero no lo comparte, menos cuando hace un tiempo le llegó la comunicación en la que lo absolvían por el beneficio de la duda.

“Yo interpuse, a pesar de que era favorable para mí esa situación de absolución o preclusión, en el sentido preciso de que quedaba descartado de todo, pero fue con el beneficio de la duda que resolvió la Fiscalía hacerlo, y en consecuencia apelé y le dije a la Fiscalía que yo renunciaba al beneficio de la duda y que por lo tanto interpelaba, esa definición jurídica, y que estaba dispuesto a pagar cualquier pena de cárcel siendo inocente de un delito que yo no había cometido. Lo hice porque espero un fallo, pero de absolución total y no parcial con el beneficio de la duda”, agregó Villareal Ramos.

En algunos apartes conocidos de las declaraciones de alias el ‘Negro Vladimir’ se lee: “Tiberio Villareal manejaba directamente el grupo de autodefensas que hay en Rionegro (Santander), él también participó en la muerte de los jueces que iban a La Rochela (…) materialmente no participó, pero él fue el primero que empezó a presionar para detener esta comisión”.

El exrepresentante a la Cámara dijo: “un solo testimonio es armado, es un rosario de mentiras.

La sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, se pronunció y determinó no dale credibilidad al testimonio ese de ‘Vladimir’ y devolvió el proceso a la Fiscalía. Los testigos que cita ‘Vladimir’ todos están muertos, incluso dice que me reuní con el doctor Julio César Turbay Ayala y con Gonzalo Rodríguez Gacha en Puerto Boyacá para coordinar la matanza de La Rochela, pero todo es mentira”.

Las víctimas fueron Mariela Morales Caro, Pablo Antonio Beltrán, Samuel Vargas, Gabriel Enrique Vesga, Cesar Augusto Morales, Yul Germán Monroy, Carlos Fernando Castillo, Orlando Morales, Virgilio Hernández, Benhur Iván Guasca, Luis Orlando Hernández, Arnulfo Mejía.

El proceso judicial seguirá su curso y los familiares de las víctimas esperan que algún día se conozca la verdad sobre este hecho de sangre que completa 34 años de impunidad.