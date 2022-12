Me hicieron juicio de guerra y me acusaron de paramilitar: Fabio León

El exalcalde de Charalá Fabio León relató lo que vivió durante los 96 días que permaneció en cautiverio. Señaló que reponerse de esa experiencia ha sido difícil.





El 30 de junio fue secuestrado porque el ELN aseguraba que era político-paramilitar





“Por el hecho de que fui alcalde de Encino y alcalde de Charalá, me hicieron 3 juicios de guerra y levantaron pliego de cargos por delito político-paramilitar. El 4 de septiembre fue el fallo final y por cuestiones de salud me liberaron”, dijo Fabio León.





El exmandatario señaló que el ELN lo había investigado en su desempeño como alcalde de estas localidades. Sin embargo, desmintió la versión de que viajaba a Arauca para hacer negocios y debía pedirle permiso al ELN.





“Eso es totalmente falso y tengo las pruebas. Yo soy empresario, viajé a Arauca para ver el negocio de un molino arrocero en Tame, me dieron el aval para construirlo, pero desafortunadamente pasó todo esto”, manifestó Fabio León.





En cuanto al proceso de paz del ELN y el mensaje del grupo guerrillero el exalcalde manifestó que la liberación de los secuestrados serían los primeros signos de paz y que buscarán negociar.





“El ELN quiere que el proceso de paz sea con el pueblo. La liberación de Jarra era una parte del mensaje, lo sucedido en Caracas también. Sin embargo, lo que viene son canjes entre guerrilleros y personas que están secuestrados. También quieren que el gobierno les cumpla en la negociación”, indicó el exalcalde.





También manifestó que pasó días muy duros y enfermo en cautiverio donde bajó 12 kilos, tuvo que caminar casi 70 días pese a sus problemas de columna.





“Lo único que hacía era jugar dominó o cartas. Solo contaba con un radio para oír noticias. Comía mucho grano y eso me enfermó del colon. No podía estar en mis terapias para la columna y se me hinchaban las extremidades. Un médico me revisó y dictaminó que mi salud había empeorado y allí fue como tomaron la decisión de liberarme”, aseguró León Ardila.





El exalcalde señala que no ha podido dormir recordando la pesadilla que vivió pero agradece a su familia y a los medios el que hayan estado pendientes de su secuestro.





