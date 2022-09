“Mi hermano es colombiano y no es asesino”: familia de hombre acusado de matar familia en Landázuri

Avanza la investigación por la matanza de ocho personas en el municipio de Landázuri, Santander. En las últimas horas, las autoridades identificaron a dos de los cuatro cuerpos de los hombres acusados de asesinar a la familia del profesor Álvaro Díaz.

Según el reporte oficial de la Policía, dos de los cuerpos ya fueron identificados: uno de ellos es venezolano y el otro colombiano.

El ciudadano venezolano fue identificado como Deiker Guillermo Chacón Rico, quien presentó una herida por arma de fuego.

El otro cuerpo pertenece al ciudadano Reiner Marín Carvajal, oriundo de Santa Marta, quien presentó dos heridas por arma de fuego.

Sobre este último, habló la hermana en las afueras de Medicina Legal y defendió a su familiar. Adicionalmente, reprochó la actitud de la comunidad.

“Que supuestamente es venezolano, pero es colombiano, mi hermano trabajaba con el señor. Hay muchas versiones, pero quiero que se aclare, mi hermano no es asesino del señor, no lo mató la comunidad”, dijo la mujer, quien pidió no revelar su identidad.

La mujer reveló que su hermano tenía 36 años y, según ella, el hombre era la mano derecha del profesor.

“La comunidad allá está armada, mi hermano recibió un tiro de gracia, que peligro ese pueblo porque todos armados. Él no era el asesino, estoy muy segura y lo tiene que aclarar la Fiscalía”, indicó.