Niña venezolana, enferma del corazón, está en riesgo de morir por falta de permiso de permanencia

Una niña venezolana, de 13 años, está en riesgo de morir si no es intervenida quirúrgicamente del corazón de manera urgente debido a serios problemas cardíacos.

La menor, identificada como Yunielis Ester Herrera Hidalgo, permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander a la espera de una cirugía cardiovascular, que no ha podido ser autorizada por la falta de un permiso de permanencia.

“Mi hija Yunielis Herrera, está muy delicada de salud. Ya tenemos 16 días acá, ella necesita ser atendida en la Fundación Cardiovascular, pero hasta el momento no hemos logrado porque no contamos con los papeles de permanencia ni con un seguro. Pido de corazón que me ayuden, al Ministerio de Salud, a la Alcaldía de Bucaramanga, para que mi niña sea atendida”, dijo Richard Herrera, padre de la menor.

La niña, según el reporte médico, presenta endocarditis infecciosa (infección de una válvula del corazón) y por lo que requiere, de manera urgente, una cirugía cardiovascular por el deterioro de su salud.

