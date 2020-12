“No me jodan”: hombre agrede a quienes le piden usar tapabocas en Cúcuta

Hay indignación en Cúcuta luego que un hombre quedara registrado en video agrediendo verbalmente a quienes le piden que use tapabocas.

El hecho muestra a personal de la Secretaría de Salud realizando controles en las calles de la capital de Norte de Santander, quienes le pidieron al señor que se colocara el elemento de protección.

“No me jodan y dejen de joder”, es la expresión que utilizó el señor para referirse a las personas que le hicieron el requerimiento.

Según se pudo conocer, esta no sería la primera vez que personal de salud es agredida en las calles por pedirle a la ciudadanía que usen el tapabocas.

La comunidad cataloga esto como una reacción inaceptable, teniendo en cuenta que Norte de Santander está en alerta roja hospitalaria.

Cabe resaltar que Cúcuta tiene una ocupación de camas UCI del 97%, una de las más altas del país ya que los contagios por COVID-19 aumentan cada día.

Por su parte, Norte de Santander continúa en alerta roja hospitalaria registrando ocupación del 92% en ocupación camas Uci.

Las autoridades de salud invitaron a los ciudadanos a no tener reuniones familiares, no usar pólvora, no consumir bebidas embriagantes y luego manejar vehículos en temporada decembrina porque el panorama podría ser peor.

El hecho de tener alta accidentalidad o pacientes quemados con pólvora nos puede llevar a que la capacidad instalada tan alta se supere más de lo que tenemos, es importante decirle a la ciudadanía sea consiente porque hay alerta roja hospitalaria expresó Ximena Sánchez, coordinadora COVID Cúcuta.

En Norte de Santander se registran 32.000 casos positivos de coronavirus, de los cuales 20.400 corresponden a Cúcuta.