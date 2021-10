No paran los robos: a conductor de plataforma digital le robaron $700.000 tras carrera a Piedecuesta

No para la ola de inseguridad en Bucaramanga y su área metropolitana y una de las más recientes víctimas es Jaime Ramírez, un conductor de la plataforma de transporte InDriver, quien denunció que dos jóvenes lo robaron tras llevarlos del barrio San Francisco, en Bucaramanga, a Piedecuesta.

“Ya llegando al seminario San Alfonso me dijo métase a mano derecha, como a 100 metros, me pagaron con un billete de 50 mil pesos, yo no tenía sencillo y saqué lo que tenía y el tipo me sacó un revolver, me lo puso en el pecho y me robaron la plata y el celular que tenía para la aplicación”, dijo el denunciante.

Según cuenta la víctima, los ladrones lo intimidaron y lo despojaron de sus pertenencias en cuestión de segundos.

“Me amenazaron y me dijeron que si gritaba me disparaban, tenía mucho miedo porque uno sale a ganarse y rebuscarse la vida para que estos muchachos se roben lo que uno tiene para comprar la comida”, agregó.

La Policía investiga lo ocurrido.