Pensé que era un atraco: concejal golpeado porque lo confundieron con conductor que mató a mujer

Con golpes en sus brazos, piernas y cabeza terminó el concejal de Floridablanca, Santander, Jorge Pinzón, luego de que la comunidad lo tratara de linchar al confundirlo con el conductor de una camioneta que arrolló y mató a la abogada Doris Zulay Torres.

Según contó el concejal Pinzón, cuando transitaba a tres cuadras del parque principal de ese municipio, donde ocurrieron los hechos, un grupo de motociclistas lo abordó, lo bajó de su camioneta y empezó a golpearlo.

“Soy interceptado me baja la comunidad, me llevan a la esquina, en ese momento me empiezan a golpear, me quitaron el celular, la camisa y me golpearon todo, pero no entendía por qué”, expresó el concejal.

Dice que pensaba que se trataba de un robo.

“Yo pensé que era un atraco, inclusive me quitaron el celular y cuando me quitaron el celular yo seguía pensando que era un atraco, me decían que yo había sido y yo les decía yo fui qué, yo no hice nada y cuando yo les decía así, más se enfurecían y más me pegaban”, aseguró Pinzón.

Como pudo el concejal se resguardó en un negocio de comidas rápidas donde fue auxiliado por la Policía y llevado a la estación de Papi Quiero Piña.

“Ya en la estación se aclaran los hechos y confirman que no tenía nada que ver con el accidente en el que murió una abogada. A la 1:00 de la mañana salgo de la estación y llego a mi casa”.

La camioneta del conductor que arrolló y mató a la abogada Torres fue abandonada. Entre tanto la Policía busca al responsable quien huyó del lugar.