Personería evidenció fallas en cuatro ambulancias que prestan servicios médicos en Bucaramanga

En un operativo realizado por las autoridades de salud y la ´Personería de Bucaramanga se detectaron irregularidades en cuatro ambulancias.

BLU Radio conoció un extenso informe donde se explica las fallas por las cuales las autoridades decidieron suspender la operación de los vehículos que prestan servicios de salud.

Publicidad

Las ambulancias no cumplen con los criterios mínimos de habilitación ni condiciones sanitarias, el sistema de conexión de equipos biomédicos no funciona , no tenían suficientes inmovilizadores cervicales y algunos medicamentos estaban vencidos.

Dice la Personería que el conductor de una ambulancia sancionada tiene vencido el pase.

Publicidad

También se les requirió a las empresas actualizar documentos de tránsito de las ambulancias y capacitar a los paramédicos en el manejo de residuos hospitalarios peligrosos.