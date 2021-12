Pescadores salvaron a dos hombres de morir ahogados en ciénaga de Santander

Dos hombres que se estaban bañando en la ciénaga de San Silvestre en Barrancabermeja, Santander, se salvaron de morir ahogados gracias a varios pescadores que se encontraban en el lugar y lograron reaccionar a tiempo para sacarlos con vida.

Según contó Yuli Velásquez, representante de la Federación de Pescadores de Santander, los dos hombres se habían lanzado a la ciénaga y minutos después empezaron a mostrar dificultad para salir del agua.

“La comunidad estuvo al pendiente y pescadores empezaron a llevar varas para que las personas que se estaban sumergiendo pudieran agarrarse de algo para jalarlas”, manifestó.

Después de varios intentos, los pescadores lograron sacar a los bañistas y llevarlos hasta la orilla de la ciénaga donde se les prestaron los primeros auxilios.

“Aquí es decirles a las personas que no se confíen porque la ciénaga tiene una forma plana con una piedra y después una U que es donde las personas empiezan a perder el control y no tiene de dónde agarrarse y terminan ahogadas, por fortuna no fue esta caso”, advirtió Yuli Velásquez.