Piden investigar presuntos hechos de corrupción en el Instituto del Deporte de Bucaramanga

El director del Observatorio del Delito de Bucaramanga, Julio Acelas, denunció que existen presuntas irregularidades en procesos de contratación en el Instituto de Recreación y Deportes de Bucaramanga , Inderbu.

“La actúa directora del Inderbu, Silvia Nathalia Niño, cuando era subdirectora Financiera de la entidad no se declaró impedida y habría contratado con la ARL Positiva varios seguros cuando su hermano (Diego José Niño) era el vendedor, aunque ese contrato se firmó en la administración de Eliana León”, afirmó el denunciante.

Blu Radio también conoció que a la Personería de Bucaramanga y a través de la Oficina de Quejas y Reclamos de la Alcaldía fue radicada una denuncia anónima contra la funcionaría por presuntas presiones laborales.

La Personería de Bucaramanga reenvió el radicado de la denuncia contra Silvia Nathalia Niño Villamizar al Comité de Convivencia Laboral del Inderbu, “con el fin de que se agote el requisito de procedibilidad de la acción disciplinaria, establecido en el artículo 9 de la Ley 1010 de 2006”, dice el documento de la Personería.

El analista Julio Acelas señaló que, en plena Ley de Garantías, se habrían firmado contratos de prestación de servicios por más de $1.100 millones en el Indebu, lo cual podría ser una irregular más.

Frente a estos cuestionamientos se pronunció la jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas .

“No existe ninguna irregularidad en la contratación del personal de apoyo en el Iderbu para las labores misionales, lo que se están haciendo son temas de renovación de contratos que la misma Ley de Garantías lo permite. Nosotros debemos prestar servicios permanentes desde la Alcaldía”.

Sobre Silvia Nathalia Niño, la jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, afirmó que “es una directora competente, reconocida deportistas y tiene los méritos para ejercer diferentes cargos públicos. Yo no entiendo porque caemos en el amarillismo en Bucaramanga y cuestionar a las personas porque es amigo o no de alguien, para descalificarlas, eso no me pare justo con Silvia Nathalia que tiene los títulos y los merecimientos como directora del Inderbu, donde lo ha hecho bien y hace la tarea”.