Pido perdón por fracaso de proyecto de vivienda: exalcalde de San Gil condenado a 12 años de cárcel

Reapareció el exalcalde de San Gil, Javier Agón Martínez, condenado a 12 años por el fracaso de un proyecto de vivienda de interés social Asovibrisas, donde varias familias perdieron cerca de $2.000 millones.

"Pido perdón público a las familias afectadas por el proyecto de Asovibrisas y a la comunidad de San Gil por esta situación. No puedo responder por los dineros recaudados por las familias que creyeron en este proyecto ya que nadie y ninguna persona me realizó entrega de dineros directamente como de esta manera se puedo evidenciar durante el juicio llevado en mi contra. Pero sí tengo que aceptar mi culpa por haber creído en perdonas inescrupulosas que buscaban su propio beneficio y no el general", afirmó el exalcalde de San Gil.

El exmandatario fue condenado por los delitos de urbanización ilegal, estafa agravada, corrupción al sufragante y captación ilegal de recursos públicos.

El caso de Agón Martínez tiene que ver con la estafa de la que fueron víctimas cientos de familias sangileñas con un proyecto de vivienda, a través del cual se recaudaron más de 2.000 millones de pesos pero nunca se consolidó y las personas perdieron el dinero entregado.

Álvaro Josué Agón Martínez, exalcalde de San Gil y hermano de Javier Agón, también fue condenado a 12 años de cárcel por su responsabilidad en los delitos de urbanización ilegal, estafa agravada y prevaricato por acción.

Los hechos por los cuales fue condenado ocurrieron entre el 2011 y 2015, cuando inició el proyecto Asociación de Viviendas Brisas del Porvenir, por lo que pedía a los interesados el pago de alrededor de 2 millones de pesos iniciales con la promesa de tener más adelante de una vivienda propia.

En 2011, el hoy condenado se encontraba como candidato a la alcaldía de San Gil, siendo este proyecto una de sus promesas de campaña.