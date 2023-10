Prófugo exalcalde de Rionegro, Santander, desata polémica tras invitar a votar por candidato

Una gran polémica se ha desatado en Santander por la circulación en redes sociales videos donde el investigado y prófugo de la justicia, exalcalde de Rionegro, Wilson González Reyes, invita a votar por un candidato a la Alcaldía de ese municipio.

“Hola mi gente de Rionegro , cómo me les va. Como yo no quería, pero me tocó salir a defender al mejor candidato que tiene Rionegro, Johany Santana, un muchacho sano, un muchacho joven, un muchacho que aporta a las comunidades positivamente y que va a hacer una excelente Alcaldía", afirma en un video el exalcalde González Reyes.

En otro video manifestó lo siguiente: "Apoyamos a Johany Santana 100% a la Alcaldía Municipal, Johany es el alcalde del pueblo. Derrotemos la politiquería barata, mi corazón, mi mente, mi familia y mis amigos vamos a apoyar a Johana Santana y vamos a derrotar a los politiqueros".

El analista político, Julio Acelas, aseguró que este hecho es “gravísimo para la democracia y para la transparencia del proceso electoral en Rionegro. ¿Dónde está la Fiscalía?, me pregunto, porque una persona prófuga de la justicia e investigada utilice las redes sociales para incidir en una elección”.

El exalcalde de Rionegro, Wilson González, fue acusado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y porte ilegal de armas de fuego. En mayo de 2023, el Juzgado Municipal de Control de Garantías de Bucaramanga ordenó enviarlo a prisión, pero se fugó del sitio donde se encontraba con detención domiciliaria.

A Wilson González, se le acusa del asesinato del subintendente de la Policía Nacional, Gustavo Guerrero González, de 39 años, baleado el 2 de septiembre de 2007 en el barrio Molinos Bajos de Floridablanca.

