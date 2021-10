Recursos para último pago a contratista del Hospital HUS están asegurados: Secretaria de Salud

Encadenados en la entrada de la obra de la nueva unidad de urgencias del Hospital Universitario de Santander permanecen subcontratistas de la unión temporal encargada del proyecto, exigiendo el pago por las actividades realizadas.

“Completo nueve meses reclamando el pago y nada que cancelan, en mi caso hice contratos con otras personas para apoyar la actividad y les pagamos, pero yo no recibo el pago por la labor”, aseguró Luis Carlos Castañeda, encargado de la instalación de los pisos de la obra.

En la misma situación se encuentra Marcelino Rey, encargado de la instalación de los techos en drywall.

“Yo soy subcontratista, el ingeniero lleva siete meses y o cancela, no da la cara la semana pasada dijo que pagaba y nada”, manifestó

Orlando Serrado, ingeniero y contratista de la obra en el HUS, reconoció la deuda y se comprometió al pago de los dineros que les debe.

“Estamos haciendo todo el consolidado para la semana entrante pagarles a estas personas, pero a ellos se les ha venido cumpliendo con los pagos. Hubo un problema con uno de los subcontratistas porque tenía como bodega unas piezas y se molestó porque le pedí que desocupara para poder alistar todo para la entrega del proyecto que ya está terminado”, aseguró.

A su vez el director de Planeación de la Secretaría de Salud de Santander, Cesar Sáenz, indicó que del contrato interadministrativo con el Hospital Universitario de Santander no hay pagos pendientes y del HUS con el contratista tampoco, pero en el caso en que el contratista no este al día con los trabajadores, no desembolsarán los recursos para la liquidación.

“Estamos pendientes de la entrega de la obra al HUS y que todo esté bien para poder desembolsar el último pago que corresponde a la liquidación del contrato”, explicó Sáenz.

Se espera que antes de finalizar el año la nueva unidad de urgencias del Hospital Universitario de Santander entre en funcionamiento.