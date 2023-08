Restringen el paso de camiones por el norte de Bucaramanga tras alta accidentalidad

En búsqueda de mejorar la movilidad y reducir la alta accidentalidad en el norte de Bucaramanga, desde el próximo 14 de agosto se implementará una nueva medida de restricción para vehículos de carga mayores a cinco toneladas en la zona norte de la ciudad.

La iniciativa fue concertada después de varias reuniones con representantes de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el programa Vías de La Cigarra, y tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial en los sectores de Los Colorados y Colseguros.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Enrique Bueno Cadena, destacó la importancia de mantener una estrategia eficiente para garantizar la movilidad segura en la ciudad.

"No podemos bajar la guardia en cuanto a la estrategia que hemos venimos aplicando en Bucaramanga por la movilidad segura, con la cual este año hemos logrado reducir la accidentalidad en más de un 25%, por eso implementamos la medida de restricción a vehículos de carga pesada en la entrada norte, exactamente en el sector de Los Colorados y Colseguros, que son los tramos donde evidenciamos una mayor siniestralidad vial y donde se están realizando algunas obras viales de índole nacional", indicó el director de Tránsito de Bucaramanga.

La nueva restricción a vehículos de carga pesada se aplicará en horarios específicos, durante las horas pico.

En la mañana no podrán circular de 6:30 a 8:30 a.m. y de 11:30 a.m. a 12:30 m. En la tarde la medida se aplicará de 1:30 a 2:30 p.m. y de 6:30 a 8:00 p.m.

El sector norte de Bucaramanga, en particular los tramos aledaños a los barrios Los Colorados y Colseguros, ha sido identificado como un área con alta siniestralidad vial, lo que ha motivado la adopción de esta medida.

Además de la restricción, se realizarán intervenciones para la regulación de la movilidad y el control en estos sectores, contando con la participación y colaboración de Tránsito Bucaramanga, la administración municipal, Migración Colombia, la Policía y el Ejército Nacional.