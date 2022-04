Rifirrafe entre el contralor de Santander y diputado por investigación en compra de tapabocas

Durante un debate de control político realizado este jueves en la mañana en la Asamblea de Santander, se vivieron minutos de tensión por un rifirrafe entre el contralor de Santander, Fredy Anaya, y el diputado Ferley Sierra.

El contralor local le llamó la atención al diputado Ferley Sierra tras culparlo por el archivo de la investigación sobre la compra de tapabocas en la Oficina de Gestión del Riesgo.

“Le quiero decir diputado Ferley, sea decente y respetuoso y no mienta por hacer show, yo no he archivado nada de control de Gestión del Riesgo, de ningunos tapabocas, muéstremelo, la Contraloría de Santander no tiene siquiera el proceso, léamelo”, le dice enfurecido el contralor.

A lo que responde el diputado para leer la carta que fue enviada a su despacho: “con mucho gusto (…) dice que no se determinó detrimento al patrimonio público y no se enmarca dentro de los lineamientos estatuidos, dice ahí, por la ley 610 de 2000, por lo tanto, nos abstenemos de adelantar otro trámite”.

El contralor lo interrumpe: “lea mi firma, sea serio, muestre mi firma o la de un funcionario de mi Contraloría, léame que dice Contraloría General de Santander”.

El diputado le responde que es de la Contraloría General de la República.

La respuesta del diputado enfureció aún más al contralor, quien se despachó en su contra.

“Dice (Contraloría) de la República, mentiroso, no es de Santander, sea serio, no vuelva a ser pantallero (…) Señor presidente de la Asamblea, a mi él me respeta, conmigo no haga show como se la pasa haciendo en todos los escenarios del departamento, inventando, diciendo que la Contraloría archivó eso hace 15 días, cuando no tengo ni he tenido conocimiento, sea serio o aprenda a leer”, respondió el contralor.

El diputado también le respondió, sin embargo, el contralor se fue de la Asamblea, según se ve en la transmisión en vivo.

“La respuesta que estoy leyendo es una respuesta que nos envía directamente la Contraloría, pudo haber sido el anterior contralor que archivó ese caso, que el anterior contralor también fue puesto por el clan Aguilar”, dijo el diputado.

El momento lo pueden ver en el siguiente video en el minuto 3:14:47. https://bit.ly/3vv3KOO

Bienvenidos todos los debates con argumentos y en los escenarios institucionales. No voy a permitir que @ProfeFerley siga mientiendole a los santandereanos. Vamos a demostrarle que lo suyo es maniqueismo, mentira, manipulación, circo. #NoMás pic.twitter.com/gJjSKZPLvS — Fredy (@FredyAnayaMar) April 21, 2022

