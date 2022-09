Santandereano busca a tres hijas sacadas del país por su exesposa a través de la selva del Darién

Tres hermanas santandereanas de 13, 7 y 4 años fueron obligadas por su mamá a recorrer las peligrosas rutas de migrantes a través de las selvas de Darién, en limites entre Colombia y Panamá, con el fin de lograr el sueño 'americano'.

Jefferson Torres padres de las tres menores le confirmó a Blu Radio que su exesposa, Paola Rueda, se llevó a sus hijas al exterior sin su consentimiento.

"Ella hace un año me dijo que le firmará los permisos para salir del país con mis hijas, yo le dije que no, pero nunca pensé que lo iba a ser de forma ilegal, arriesgando la vida", dijo Torres.

La última vez que Jefferson vio a sus hijas fue el domingo 11 de septiembre, cuando las llevó a comer helados cerca al barrio La Cumbre de Floridablanca.

"Ese día la mamá me comenzó a llamar insistentemente para que volviera a dejar a la niñas en su casa. Luego entre lunes y martes las llame varias veces hasta que me contestó la mayor, ella me dicen que están bien, pero la escuché rara. Volví a llamar y ya me contesta mi exesposa y me dice que están en Santa Marta. Ella nunca me informó que iban a viajar", dijo el profesional.

También se conoció que la mujer vendió todas sus pertenencias, una motocicleta y el celular de la hija mayor de Jefferson.

Luego los padres de Paola Rueda, exesposa de Jefferson se comunican con él para decirle que han recibido una bolsa con mensajes de sus hijas.

"Me llaman y me dicen que están desesperados porque un domiciliario llegó con una bolsa donde habían cartas y pertenencias de mis hijas donde decían que cuando estuvieran leyéndolas ya estaban fuera del país. Estoy asustado porque no se que les puede pasar a ellas", manifestó Torres.

El padre de Karol, Dulce María y Anny, manifestó que fue hasta la Terminal de Transporte de Bucaramanga y pudo averiguar que sus exesposa, su actual novio y sus tres hijas compraron pasajes para viajar a Montería.

"Paola Rueda y Jhon Ortiz

"Luego me puse a indagar más y pude comprobar que las tres niñas el viernes ingresaron por Necoclí a las selvas del Darién, no se como están, por favor pido ayuda a todas las autoridades para encontrarlas. Esa región es peligrosa, ellas son mi mi vida", dijo Jefferson en medio de un prolongado llanto.

Está es la fotografía de la exesposa de Jefferson y su actual novio con quien viajaron con sus tres hijas a un viaje peligro para alcanzar el supuesto sueño 'americano'.

Jefferson Torres solicitó a Migración Colombia, Policía Nacional y Fiscalía avanzar en la investigación para hallar a sus tres hijas.