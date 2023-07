Se reanuda el servicio de transporte de colectivos y buses desde Cúcuta hacia Venezuela

A partir de este viernes se reinició el servicio de transporte público de colectivos y buses desde Cúcuta a San Cristóbal (Venezuela) y viceversa, con rutas que operarán desde las 5 de la mañana, hora en que se abre frontera, hasta las 10 de la noche.

De momento hay tres líneas de transporte ofreciendo este servicio que, tras su regreso, tiene alegres a los habitantes en la frontera, pues hasta este jueves únicamente estaban autorizados los taxis, por lo que el servicio era más costoso.

El pasaje en colectivo de Cúcuta a San Cristobal, estado de Táchira, en Venezuela, cuesta 30.000 pesos, mientras en bus cuesta 20.000 pesos. En este servicio, los conductores salen con desde la terminal y luego de iniciar el recorrido esperan en Migración a los usuarios para que puedan sellar pasaporte y continuar con la ruta.

“Me parece muy bien, porque el problema era la caminada, el sol. Uno viene con niños, me parece buena forma que haya nuevamente ingreso de automóviles acá directamente a San Cristóbal, fantástico. Antes me tocaba caminar mucho bajo el sol y a veces no alcanzaba a mercar en Cúcuta, lo hacía en La Parada, ahora ya hay más facilidad y comodidad”, señaló Vanesa Carrillo, pasajera de San Cristóbal.

Sin embargo, la noticia no ha sido bien recibida por los taxistas colombianos ya que ellos cobran 20.000 pesos solo desde la Terminal de Cúcuta hasta el Puente Simón Bolívar.

Por ahora en la frontera, los habitantes de ambos países que frecuentan a diario los puentes internacionales festejan la reanudación de este servicio de transporte.

