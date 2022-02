Sumarme a la campaña de Petro sería la forma de que dejen de llamarme 'paraco': Álvaro Uribe

Durante su correría política en el municipio de Girón, Santander, para promover la candidatura a la presidencia de Oscar Iván Zuluaga, el expresidente Álvaro Uribe dijo que la única forma de que lo dejen de llamar ‘paraco’ es sumándose a la campaña de Gustavo Petro.

“Si el doctor Petro me recibe en su grupo político es la manera de que no me vuelvan a decir paramilitar”, señaló Uribe.

Su mensaje fue en respuesta a un joven que lo llamó ‘paraco’. También cuestionó al grupo político de Gustavo Petro.

“Se robaron a Salucoop, a Caprecom y a Cafesalud y simplemente ya les el señalamiento de corruptos porque entraron al grupo del doctor Petro; estafan a ciudadanos y ya no son estafadores porque están en la lista del congreso del doctor Petro”, expresó el expresidente Uribe.

Desde San Juan de Girón, Santander.



Doctor Petro: recíbame en su grupo político, a ver si no me vuelven a decir paraco. pic.twitter.com/y2wKNTA23p — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 4, 2022

En Bucaramanga, mientras recorría el centro comercial Sanandresito, comerciantes abuchearon al expresidente Uribe.