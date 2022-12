Tenemos foco de estomatitis vesicular en el ganado: alcalde de Oiba

El alcalde de Oiba, Carlos Durán señaló que el municipio se ve seriamente afectado económicamente debido a la suspensión de las ferias y fiestas pues en su mayoría están dedicadas a la comercialización del ganado.

Publicidad

También señaló que aunque no se han presentado brotes de fiebre aftosa, si se han registrado casos de estomatitis vesicular en el ganado. Una enfermedad que puede afectar el organismo del ganado.

“Son unas vejigas que se aparecen en la boca de los animales. Algunos lo llaman ‘sure’ eso no solo va a las mucosas, sino a las ubres o a los cascos y afectan el ganado. No comparto la decisión del ICA porque no tenemos aftosa pero debemos acatar la orden nacional y debemos ser conscientes que si tenemos estomatitis pues cómo vamos a mandar ganado a otras partes”, señaló el mandatario.

Publicidad

El alcalde se mostró preocupado pues los demás eventos relacionados con la feria de ganado tampoco se podrán realizar.

Publicidad

"Las pérdidas son para el gremio y los comerciantes dejan de recibir 2.500 millones de pesos", añadió el alcalde.

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM