Tenemos miedo: testigos en caso Richard Aguilar y Edwin Ballesteros denuncian amenazas de muerte

Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura de Santander y su esposo Lenin Pardo, los dos testigos claves de la investigación por presunta corrupción contra el exsenador Ricard Aguilar, denunciaron amenazas de muerte en su contra.

“El lunes 6 de diciembre a las 6:00 de la tarde, me llaman y me preguntan en tres ocasiones que, si yo deseo pasar navidad con mi familia, y luego me dicen que si quiero pasar navidad con mi familia es mejor que deje de hacer lo que está haciendo”, contó Claudia Toledo.

Asegura que ella y su esposo tienen miedo por lo que le pueda pasar a su familia.

“Preocupados, no solamente por la llamada sino por todo a lo que nos hemos tenido que someter a los largo de los años. Esta llamada es una alerta más, veníamos sintiéndonos preocupados con mi esposo, pero ahora sentimos miedo por la familia y nuestras hijas”, manifestó la exfuncionaria del gobierno de Richard Aguilar.

Cabe recordar que Claudia Toledo y su esposo aportaron a la Fiscalía pruebas y audios sobre presuntos hechos de corrupción donde habrían participado junto a Richard Aguilar, Julián Jaramillo y otros exfuncionarios de la Gobernación de Santander, con el fin de lograr un principio de oportunidad con la justicia.

Los contratos de obras que entregó la Gobernación de Santander durante el mandato de Richard Aguilar y que están en la mira de las autoridades son: la remodelación del estadio Alfonso López, la ampliación de la autopista a Floridablanca, la vía San Gil – Charalá y el corredor vial Agroindustrial en el sur del departamento.