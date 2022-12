Terrible drama de joven venezolana que perdió su bebé en travesía hacia Bucaramanga

Jesuani Sánchez y Juan Manuel Grimaldos son una pareja que decidió viajar desde Venezuela hasta Bucaramanga para brindarle un futuro mejor al bebé que estaban esperando.



Durante ocho días caminaron para llegar a la capital santandereana de donde es Juan Manuel, quien creció en el barrio Claveriano en el norte de Bucaramanga, uno de los sectores más deprimidos de la ciudad.



Allí los esperaba Herminia Grimaldos, suegra de Jesuani, pues su hijo ya le había avisado que viajaba a la ciudad porque la situación en Venezuela estaba difícil y no había nada que hacer.

Según cuenta Hermina, cuando la pareja llegó a Bucaramanga, su nuera no presentó complicaciones, pero de un momento a otro se empezó a sentir mal y el parto se le adelantó.



“Ella (Jesuani) tenía siete meses se embarazo, al principio estaba bien, pero luego se le subió la tensión, el azúcar, los triglicéridos, todo eso se le complicó y el bebé nació con complejidad y estuvo en incubadora”, relató.



Aunque el bebé recibió atención médica durante varios días, su situación se complicó y no sobrevivió, hecho que enluta a la familia.



“Nosotros teníamos la ilusión de traerlo a la casa, no de tener que llevarlo a un cementerio”, dijo con nostalgia la abuela del pequeño fallecido.



Con la ayuda de taxistas y vecinos del barrio en el que residen pudieron realizar el sepelio del bebé.



De acuerdo con la Personería de Bucaramanga, cada día llegan caminando a la ciudad cerca de 200 venezolanos.



En los últimos días, autoridades migratorias realizaron el traslado humanitario de más de 100 migrantes del vecino país, que se habían instalado en parques y calles de Bucaramanga, esperando una oportunidad para viajar a otras ciudades de Colombia.