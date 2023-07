Trabajadores de Metrolínea protestan por inminente liquidación del transporte masivo de Bucaramanga

El futuro de Metrolínea sigue en el limbo y la decisión que se debía tomar hoy, quedó aplazada para el próximo 25 de julio, cuando las partes implicadas se reúnan en el Ministerio de Transporte para determinar si se liquida o se le inyectan recursos al Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga .

Los empleados afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte (SNTT) hicieron un mitin frente a la Alcaldía de Bucaramanga , exigiéndole al alcalde Juan Carlos Cárdenas que los respete y que por lo menos les responda los ocho puntos que le expresaron a través de una comunicación.

“Todo es sencillo, no sabemos por qué no nos responde. Un punto es el de la sustitución patronal en caso de que se liquide Metrolínea y se cree un nuevo gestor. El otro es que busque una solución en cuanto a la flota pues estamos cortos de buses en el sistema de Metrolínea y están dando una solución con paños de agua tibia con el transporte convencional el cual no cumple con los requisitos de este sistema. Estamos también solicitando que seamos tenidos en cuenta en las mesas de trabajo que se han creado para nosotros ser partícipes de esas soluciones que se están dando, porque hasta el momento todo lo están haciendo en secreto por debajo de la mesa y no han hecho público qué es lo que realmente se está haciendo”, expresó Helí Fiallo Oviedo, presidente regional del SNTT.

En la Alcaldía de Bucaramanga protestan varios trabajadores de Metrolínea para exigir respuestas sobre el futuro del sistema de transporte frente a una posible liquidación #MañanasBlu pic.twitter.com/6khx8LRHI4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 17, 2023

Según Fiallo Oviedo “se especula que se va crear un nuevo ente gestor, el cual es de particulares, es decir, van a privatizar el sistema de Metrolínea, el cual los ciudadanos hoy por hoy no han podido disfrutarlo a cabalidad como debe ser. No se llegó ni siquiera el 40% de lo proyectado y la administración lo que ha venido haciendo es descuidar al sistema para poderlo acabar y poder montar su propio negocio, tanto con la flota como con el nuevo ente gestor. Sin embargo, nosotros como trabajadores y conocedores del sistema, pedimos que seamos respetados y seamos tenidos en cuenta para dar la solución que la comunidad realmente necesita.

#Video El presidente del sindicato de Metrolínea, Elí Fiallo, denunció que la Alcaldía de Bucaramanga ha desconocido a los trabajadore del transporte masivo ante su posible liquidación. Pidió una mesa de concertación laboral con el alcalde Juan Carlos Cárdenas #MañanasBlu pic.twitter.com/xe7E3ct1TA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 17, 2023