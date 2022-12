Trabajadores del Hospital de Floridablanca protestaron porque les deben cuatro meses de salarios

Los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca realizaron una protesta contra de las empresas contratistas que les adeudan cuatro meses de salarios.

Las deudas son tres meses del 2016 y uno del año 2021.

“Hoy estamos los trabajadores del Hospital de Floridablanca conmemorando un año de la deuda del sueldo de diciembre por la empresa Core-OS que al día de hoy no nos ha cancelado a los 230 contratistas, madres de familia que ganaban un sueldo mínimo, el sueldo de diciembre. La empresa Sintrasander también adeuda tres meses de julio, agosto, septiembre de 2016 a los trabajadores, es por eso que estamos aquí protestando”, explicó Mary Flórez, presidenta del sindicato de trabajadores del Hospital de Floridablanca.

#Video Trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca protestan porque empresas contratistas les deben salarios de los años 2016 y 2020. Piden a la Gobernación de Santander solucionar este problema laboral que afecta a 230 profesionales de la salud #MañanasBlu pic.twitter.com/wu4yPYT00k — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 1, 2022

“No es justo ver compañeras aguantando necesidades diariamente, porque si tienen para desayunar no tienen para almorzar y sumado a ello, lo que afrontan cada uno en sus hogares por la falta de dinero, nosotros no paramos porque la comunidad no tiene la culpa de esto, porque es nuestra vocación, pero para el Gobierno Nacional esa vocación es explotación. Necesitamos que nos resuelvan lo de nuestros salarios porque es nuestro derecho”, remarcó Mary Flórez, presidenta del sindicato de trabajadores del hospital.

Según lo explicaron varios empleados de la institución prestadora de salud esta situación ha provocado que varias madres cabeza de familia, que tienen a cargo menores de edad, al igual que jóvenes que estudian y trabajan no tengan cómo pagar su alimentación y mucho menos los arriendos de sus viviendas, de igual forma no tienen cómo pagar movilizarse si no les pagan sus sueldos.

Diferentes EPS y la Secretaria de Salud de la Gobernación de Santander son los mayores deudores del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca.