Vamos a blindar la licitación del PAE en Santander: secretaria Doris Gordillo

Tras la renuncia de la exsecretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, enviada a la cárcel por las irregularidades descubiertas en el PAE departamental, asumió como nueva titular de esa cartera la contadora pública, Doris Gordillo.



En entrevista con BLU Radio, la nueva secretaria de Educación consideró como uno de sus principales retos será blindar el proceso de contratación de la alimentación escolar para el año 2018, cuyo proceso se está iniciando.



“Tenemos que garantizar que los niños sigan recibiendo su alimentación, el contrato cuestionado es un tema que tendrán que definir los organismos judiciales”, señaló Gordillo.



Dijo que para garantizar que la licitación del PAE 2018, que beneficia a más de 120 mil estudiantes en municipios no certificados de Santander, pedirá acompañamiento de entidades de control del orden nacional.



“Vamos a pedir que Transparencia por Colombia y los organismos de control y las veedurías ciudadanas acompañen el proceso de licitación para el próximo año”, anunció.



Doris Gordillo es contadora pública y se desempeñaba como presidenta del sindicato de trabajadores de la Gobernación de Santander.



La actual secretaria de educación afirmó que el PAE 2017 no se ha tenido ningún inconveniente y se refirió al cuestionado operador Surcolombiana de Inversiones, anotando que no cree que las condiciones se den para que vuelva a presentarse en la licitación del PAE Santander.



