Video: Descarada y peligrosa invasión del carril del Metrolínea en Bucaramanga

Recurrentes casos de invasión del caril exclusivo del sistema de transporte masivo Metrolínea en Bucaramanga y Floridablanca terminan poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros de los buses articulados.

Publicidad

En un reciente video un ciudadano registró cómo varios conductores deciden transitar en reversa por el carril exclusivo al percatarse que más adelante está instalado un puesto de control de las autoridades, causando un inmimente peligro para el sistema y sus pasajeros.

Publicidad

En el video, publicado en la página de Operación Tránsito Bucaramanga, se ve cómo los conductores no solo invaen el carril sino que lo transitan en reversa, incluso frente a un agente de la Policía de Tránsito que les llama la atención pero donde no se aprecia si los sanciona o no.

Publicidad

Lea también Van 32 accidentes por invasión de motociclistas en carril de Metrolínea en 2017

En lo que va del año han sido sancionados más de 200 conductores por esta infracción.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.