Vigilan vía a Málaga, Santander, para evitar paso de vehículos en zona de emergencia por lluvias

El intento de 20 conductores de camiones de pasar por la zona donde se presenta la emergencias por las lluvias en la vía Bucaramanga - Málaga, obligó a las autoridades a enviar más policías y soldados al sector para aumentar la seguridad en la carretera.

“Queremos reiterar que este corredor vial no está habilitado para el paso de vehículos. Aunque la zona se encuentra señalizada y con presencia de personal de la dirección de Policía de Tránsito, se han presentado varios ingresos no autorizados. Se llama la atención a todos los conductores para que no pasen y eviten exponer su vida porque la zona esta inestable por las lluvias", señaló el director del Invías en Santander, Edgar de Jesús Rojas.

Autoridades de tránsito, organismos de socorro y contratistas del Invías, trabajan para superar la emergencia provocada por las lluvias entre los kilómetros 88 y 90 en la vía al oriente de Santander. En la zona se presentó caída de material vegetal, rocas y lodo por la creciente de la quebrada El Canelo generando riesgos a los conductores.

#AvisoImportante | El #INVÍAS reitera la prohibición de ingreso de todo tipo de vehículos al corredor vial Los Curos - Málaga, e invita a los usuarios a tomar las rutas alternas y evitar poner en riesgo su seguridad.



Más información https://t.co/BL9fIfY8hy pic.twitter.com/ij25qiHjIw — INVÍAS (@InviasOficial) April 7, 2022

Otras 18 carreteras están afectadas por las lluvias en Santander.

